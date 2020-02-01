MAÇ SONUCU Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Rizespor'u 2-1 mağlup ederek teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde galibiyetle başladı.
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.
36. dakikada Rizespor, Milan Skoda'nın attığı golle mücadelede eşitliği yakaladı.
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 79. dakikasında siyah-beyazlı ekip, Gökhan Gönül'ün golüyle mücadelede tekrar üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Kara Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini aldı.
Bu skorun ardından Beşiktaş puanını 33'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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