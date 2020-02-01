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01 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 1-2

MAÇ SONUCU Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş

'in 20. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada , Rizespor'u 2-1 mağlup ederek teknik direktör yönetiminde galibiyetle başladı.

'in 20. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

36. dakikada Rizespor, Milan Skoda'nın attığı golle mücadelede eşitliği yakaladı.

İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 79. dakikasında siyah-beyazlı ekip, Gökhan Gönül'ün golüyle mücadelede tekrar üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve , yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Bu skorun ardından Beşiktaş puanını 33'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı.

  1. 1.2.2020
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