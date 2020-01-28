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28 Ocak 2020, Salı
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Boyd’a Rize kancası

Boyd’a Rize kancası

çalışmalarını sürdüren , 'tan 'un transferi için masaya oturdu.

çalışmalarını sürdüren , 'tan 'un transferi için masaya oturdu. Beşikaş'ın elden çıkartarak maaş yükünden (1.2 milyon euro) kurtulmak istediği Tyler Boyd için masaya oturan Rizespor, Amerikalı futbolcunun transferi için görüşmelere başladı. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Rizespor, Boyd'un ikna edilmesi durumunda kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.
  1. 28.1.2020
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