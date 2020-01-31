Kevin Prince Boateng Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, dev transfer operasyonununda mutlu sona ulaştı... Siyah beyazlılar, dünyaca ünlü Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng İstanbul'a geldi. Beşiktaş ile 1.5 yıllığına anlaşan Ganalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek.

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattığını bu video ile duyurdu.

KEVIN PRINCE BOATENG KİMDİR?

6 Mart 1987'de Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Kevin Prince Boateng, aslen Gana uyrukludur. Orda saha ve forvet hattında forma giyebilen dünyaca ünlü yıldız, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliiyor.

Kariyerine Almanya'nın Reinickendorfer Füchse altyapısında başlayan yıldız futbolcu, daha sonra Hertha Berlin altyapısında ve A Takımı'nda forma giydi. 2007-08 sezonunda 8 milyon euro bedelle Tottenham'a transferi gerçekleşen Boateng, sırasıyla Borussia Dortmund, FC Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina formalarını terletmişti.

Boateng, bu sezon Fiorentina formasıyla toplamda çıktığı 15 müsabakada 1 gol kaydederken, 685 dakika sahada kaldı.

İBRAHİM TATLISES HAYRANI

Boateng,daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Ganalı futbolcu İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısını dinlediği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

Şarkının sözlerine de eşlik eden 32 yaşındaki futbolcunun paylaşımı Türk takipçileri tarafından büyük beğeni almıştı.