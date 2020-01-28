İsyan ettiren hakem hataları!
Göztepe karşılaşmasında hakemin verdiği kararlara isyan eden siyah-beyazlılar; Antep, Malatya, Fenerbahçe ve Sivas maçlarındaki hataları da gündeme getirecek.
ÖNCEKİ MAÇLARDA NELER YAŞANMIŞTI?
Gaziantep maçının hakemi Halil Umut Meler; Vida'ya kural kitapçığında yazmasına rağmen penaltı pozisyonunda kırmızı kart gösterirken; Elneny'e çıkardığı kırmızı da uzun süre tartışıldı.
Yeni Malatyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği kararlar da çok tartışıldı. Yorumcular ve spor otoriteler Beşiktaş'ın bu maçta 3 net penaltısının verilmediğinin altını çizdi.
Malatyamaçının ardından oynanan F.Bahçe derbisinde de Beşiktaş aleyhine yapılan hakem hataları devam etti. Cüneyt Çakır ile yardımcıları, Vida ve N'Koudou'ya yapılan müdahalelerde, penaltıyı işaret etmeyerek büyük eleştiri aldılar.
Ali Şansalan'ın yönettiği Sivasspor maçında Burak Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltıyı işaret etmedi. Bu karar büyük eleştiri aldı.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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