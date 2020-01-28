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28 Ocak 2020, Salı
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İsyan ettiren hakem hataları!

İsyan ettiren hakem hataları!

karşılaşmasında hakemin verdiği kararlara isyan eden siyah-beyazlılar; Antep, Malatya, ve maçlarındaki hataları da gündeme getirecek.

, pazar günü deplasmanda 'ye 2-1 mağlup olurken, karşılaşmaya hakem 'in verdiği ve vermediği kararlar damga vurdu. Beşiktaş'ın yediği ikinci gol öncesinde, Boyd'un sakatlandığı için oyunun durduğu an öncesinde topa dokunan son futbolcu Beşiktaşlı olmasına rağmen, hakem Hüseyin Göçek'in topu Göztepeli oyunculara vererek oyunu başlatmasının 'kural hatası' olduğunu savunan siyah- beyazlılar; Necip'in de ceza sahasında düşürülmesinin hakem tarafından 'es geçildiğini' belirttiler. Maçtan sonra sonra ortaya atılan "kural hatası" iddiası, yönetimin de gündemi oldu. O iddiaya göre, "Boyd'un sakatlığı pozisyonda yeni kurala göre top Beşiktaşlı oyunculara verilmeliydi. Hüseyin Göçek eski kuralı uygulayıp topu Göztepeli oyunculara verdi. Devamında faul oldu ve Beşiktaş ikinci golü yedi, maçta kural hatası var" denildi. Bu iddia üzerine Beşiktaş yönetimi acil olarak, hukuk departmanından maçın tekrarlanması için kural hatası itirazı konusunda hazırlık yapmasını istedi.

ÖNCEKİ MAÇLARDA NELER YAŞANMIŞTI?

maçının hakemi Halil Umut Meler; Vida'ya kural kitapçığında yazmasına rağmen penaltı pozisyonunda kırmızı kart gösterirken; Elneny'e çıkardığı kırmızı da uzun süre tartışıldı.

maçının hakemi 'nun verdiği kararlar da çok tartışıldı. Yorumcular ve spor otoriteler Beşiktaş'ın bu maçta 3 net penaltısının verilmediğinin altını çizdi.

Malatyamaçının ardından oynanan F.Bahçe derbisinde de Beşiktaş aleyhine yapılan hakem hataları devam etti. ile yardımcıları, Vida ve N'Koudou'ya yapılan müdahalelerde, penaltıyı işaret etmeyerek büyük eleştiri aldılar.

Ali Şansalan'ın yönettiği maçında 'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltıyı işaret etmedi. Bu karar büyük eleştiri aldı.
  1. 28.1.2020
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