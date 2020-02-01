Beşiktaş kasasını doldurdu! 14.4 milyon TL...

Transfer döneminin son 2 gününde yaptığı takviyelerle taraftarının gönlünü az da olsa kazanan Beşiktaş yönetimi, takımdan gönderdiği isimler sayesinde de ciddi bir tasarruf yaptı. Ajdin Hasic ile yaşadığı imza parası krizini 900 bin Euro indirim yaptırarak çözen siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklamayla bu tutarı doğrulamıştı.

Milliyet'in haberine göre Hasic'in eski kulübü Dinamo Zagreb'e ise 180 bin Euro yetiştirme bedeli ödeneceği belirtildi. Oğuzhan Özyakup'u ise Feyenoord'a göndererek 6 aylık ücreti olan 500 bin Euro'yu ödemekten kurtulan Beşiktaş yönetimi, Orkan Çınar ile de yolları ayırarak bu oyuncunun da maaş yükünden kurtuldu.

ORKAN ÇINAR'DAN 1 MİLYON EURO

Yıllık 500 bin eurodan 2 senelik daha sözleşmesi bulunan Orkan Çınar'a alacakları karşılığında bonservisini veren siyah-beyazlılar, buradan da 1 milyon Euro tasarruf sağladı. Çebi yönetimi böylece toplam 2 milyon 220 bin euroluk (yaklaşık 14 milyon 400 bin TL) kaynak yarattı.