Kevin Prince Boateng'in forma numarası belli oldu!
Süper Lig'de transferin son dakikalarında Boateng ile bombayı patlatan Beşiktaş yönetimi taraftarlarını mutlu etmeyi başarmıştı. Ganalı oyuncunun Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası da belli oldu.
Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Kevin Prince Boateng'in lisansı çıktı ve oyuncunun giyeceği forma numarası da belli oldu.
Siyah beyazlıların yeni yıldızı Kevin-Prince Boateng, yeni takımında 99 numaralı formayı terletecek.
Daha önce 99 numaralı formayı giyen isimler şu şekilde olmuştu;
Vagner Love (18/19), Ersin Destanoğlu (17/18), Demba Ba (16/17), Emre Metin (12/13 - 14/15), Cenk Gönen (10/11 - 11/12), Batuhan Karadeniz (07/08 - 08/09)
- 01.02.2020
- Kevin Prince Boateng'in forma numarası belli oldu!
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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