Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Kevin Prince Boateng'in lisansı çıktı ve oyuncunun giyeceği forma numarası da belli oldu.

Siyah beyazlıların yeni yıldızı Kevin-Prince Boateng, yeni takımında 99 numaralı formayı terletecek.

Daha önce 99 numaralı formayı giyen isimler şu şekilde olmuştu;

Vagner Love (18/19), Ersin Destanoğlu (17/18), Demba Ba (16/17), Emre Metin (12/13 - 14/15), Cenk Gönen (10/11 - 11/12), Batuhan Karadeniz (07/08 - 08/09)