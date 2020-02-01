Kevin Prince Boateng'in forma numarası belli oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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'in forma numarası belli oldu!

'de transferin son dakikalarında Boateng ile bombayı patlatan yönetimi taraftarlarını mutlu etmeyi başarmıştı. Ganalı oyuncunun Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası da belli oldu.

'ın 'dan kiralık olarak renklerine bağladığı 'in lisansı çıktı ve oyuncunun giyeceği forma numarası da belli oldu.

Siyah beyazlıların yeni yıldızı Kevin-Prince Boateng, yeni takımında 99 numaralı formayı terletecek.

Daha önce 99 numaralı formayı giyen isimler şu şekilde olmuştu;

Vagner Love (18/19), Ersin Destanoğlu (17/18), (16/17), Emre Metin (12/13 - 14/15), (10/11 - 11/12), (07/08 - 08/09)

  1. 01.02.2020
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