Kral boş geçmedi
Siyah-beyazlıların skorer forveti Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor deplasmanını da boş geçmedi. Geçen hafta Göztepe fileleri havalandıran Burak dün de Rizespor’a attığı golle ligde 7 gole ulaştı.
29'da topu filelere gönderen tecrübeli oyuncu takımını öne geçiren isim oldu. Geçen hafta da Göztepe filelerini havalandıran Burak bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltmeyi başardı. Burak bu sezon Başakşehir, Alanya, Konya ve Kayseri (2) filelerini havalandırmıştı. 34 yaşındaki oyuncu Alanya ve Kayseri maçlarında da toplam 2 asist yaparken; 9 gole direkt olarak katkıda bulundu.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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