Kral boş geçmedi

29'da topu filelere gönderen tecrübeli oyuncu takımını öne geçiren isim oldu. Geçen hafta da Göztepe filelerini havalandıran Burak bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltmeyi başardı. Burak bu sezon Başakşehir, Alanya, Konya ve Kayseri (2) filelerini havalandırmıştı. 34 yaşındaki oyuncu Alanya ve Kayseri maçlarında da toplam 2 asist yaparken; 9 gole direkt olarak katkıda bulundu.