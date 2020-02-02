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02 Şubat 2020, Pazar
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Kral boş geçmedi

Kral boş geçmedi

Siyah-beyazlıların skorer forveti , deplasmanını da boş geçmedi. Geçen hafta fileleri havalandıran Burak dün de Rizespor’a attığı golle ligde 7 gole ulaştı.

29'da topu filelere gönderen tecrübeli oyuncu takımını öne geçiren isim oldu. Geçen hafta da filelerini havalandıran Burak bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltmeyi başardı. Burak bu sezon , Alanya, ve (2) filelerini havalandırmıştı. 34 yaşındaki oyuncu Alanya ve Kayseri maçlarında da toplam 2 asist yaparken; 9 gole direkt olarak katkıda bulundu.

  1. 2.2.2020
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