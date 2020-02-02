Efsane geldi Kartal uçtu
Sergen Yalçın liderliğindeki Beşiktaş, Burak ve Gökhan’ın golleriyle Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Kara Kartal bu galibiyetle “Şampiyonlukta ben de varım” dedi.
Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Sergen Yalçın liderliğindeki ilk maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Vodafone Park'ta 22 bin taraftarın coşkusuyla Beşiktaş'ın başına geçen 47 yaşındaki teknik adam, ilk zorlu sınavından başarıyla geçti. Beşiktaş'ın gollerini 29'da Burak Yılmaz ve 79'da Gökhan Gönül kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü ise 36'da Milan Skoda'dan geldi.
NET FIRSATLAR KAÇTI
Beşiktaş, efsane ismi Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maça gol bulabilmek adına istekli başladı. Kartal, Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçerken, Rizespor ise 7 dakika sonra skora denge getirdi. İlk yarı bu skorla kapanırken; ikinci yarıda Beşiktaş, tecrübeli ismi Gökhan Gönül'ün nefis vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi ve altın değerinde üç puanı kaptı. Beşiktaş bu galibiyetle 33 puana ulaştı ve "Zirve yarışıda ben de varım" dedi.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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