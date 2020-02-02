Efsane geldi Kartal uçtu

Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Sergen Yalçın liderliğindeki ilk maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Vodafone Park'ta 22 bin taraftarın coşkusuyla Beşiktaş'ın başına geçen 47 yaşındaki teknik adam, ilk zorlu sınavından başarıyla geçti. Beşiktaş'ın gollerini 29'da Burak Yılmaz ve 79'da Gökhan Gönül kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü ise 36'da Milan Skoda'dan geldi.



NET FIRSATLAR KAÇTI

Beşiktaş, efsane ismi Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maça gol bulabilmek adına istekli başladı. Kartal, Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçerken, Rizespor ise 7 dakika sonra skora denge getirdi. İlk yarı bu skorla kapanırken; ikinci yarıda Beşiktaş, tecrübeli ismi Gökhan Gönül'ün nefis vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi ve altın değerinde üç puanı kaptı. Beşiktaş bu galibiyetle 33 puana ulaştı ve "Zirve yarışıda ben de varım" dedi.