Ellerini kıracağız İoannis!
Rizesporlu taraftarlar, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’e bu pankartla tepki gösterdi.
Rize'de oynanan karşılaşması öncesinde tribünlerdeki bir pankart her iki takım taraftarları tarafından ayakta alkışlandı. Rizesporlu taraftarlar, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Beşiktaş taraftarları da alkışlarla destek verdi. Her iki takım taraftarları birlikte, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde tezahüratta bulundu.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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