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02 Şubat 2020, Pazar
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Ellerini kıracağız İoannis!

Ellerini kıracağız İoannis!

Rizesporlu taraftarlar, bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili ’e bu pankartla tepki gösterdi.

'de oynanan karşılaşması öncesinde tribünlerdeki bir pankart her iki takım taraftarları tarafından ayakta alkışlandı. Rizesporlu taraftarlar, Avrupa Parlamentosunda (AP) bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili 'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. taraftarları da alkışlarla destek verdi. Her iki takım taraftarları birlikte, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde tezahüratta bulundu.

  1. 2.2.2020
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