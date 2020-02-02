Ellerini kıracağız İoannis!

Rize'de oynanan karşılaşması öncesinde tribünlerdeki bir pankart her iki takım taraftarları tarafından ayakta alkışlandı. Rizesporlu taraftarlar, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Beşiktaş taraftarları da alkışlarla destek verdi. Her iki takım taraftarları birlikte, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde tezahüratta bulundu.