Göztepe’de farklı Rize’de çok farklı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 19. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Boyd ve Douglas yedek soyunurken, Rıdvan ile Necip kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine, Gökhan, Caner, sakatlığı geçen Ljajiç ve cezasını dolduran Elneny görev aldı.