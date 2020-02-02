Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 19. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Boyd ve Douglas yedek soyunurken, Rıdvan ile Necip kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 19. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Boyd ve Douglas yedek soyunurken, Rıdvan ile Necip kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine, Gökhan, Caner, sakatlığı geçen Ljajiç ve cezasını dolduran Elneny görev aldı.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Göztepe’de farklı Rize’de çok farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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