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02 Şubat 2020, Pazar
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’de farklı ’de çok farklı

Göztepe’de farklı Rize’de çok farklı

'ın yeni , 19. haftadaki karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Boyd ve Douglas yedek soyunurken, Rıdvan ile Necip kadroda yer almadı.

'ın yeni , 19. haftadaki karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Boyd ve Douglas yedek soyunurken, Rıdvan ile Necip kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine, Gökhan, Caner, sakatlığı geçen Ljajiç ve cezasını dolduran Elneny görev aldı.

  1. 2.2.2020
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