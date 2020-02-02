Kartal coştu bir kere

Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'i mağlup eden Beşiktaş, dün de Galatasaray engelini geçti. Taraftarı önünde konuk ettiği ezeli rakibini 74-68 yenen siyah-beyazlılar çıkışını sürdürdü. Başlangıç düdüğünden itibaren büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son dakikalarında sarı- kırmızılılara üstünlük sağlayan Kara Kartal, haftayı galibiyetle kapattı.