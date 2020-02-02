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02 Şubat 2020, Pazar
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coştu bir kere

Kartal coştu bir kere

’ın son kurbanı oldu. Geçtiğimiz hafta A.Efes’i deviren siyah-beyazlılar, dün de taraftarı önünde yıktı.

Geçtiğimiz hafta 'i mağlup eden , dün de engelini geçti. Taraftarı önünde konuk ettiği 74-68 yenen siyah-beyazlılar çıkışını sürdürdü. Başlangıç düdüğünden itibaren büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son dakikalarında sarı- kırmızılılara üstünlük sağlayan Kara , haftayı galibiyetle kapattı.

  1. 2.2.2020
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