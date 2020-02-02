Kartal coştu bir kere
Beşiktaş’ın son kurbanı Galatasaray oldu. Geçtiğimiz hafta A.Efes’i deviren siyah-beyazlılar, dün de taraftarı önünde ezeli rakibini yıktı.
Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'i mağlup eden Beşiktaş, dün de Galatasaray engelini geçti. Taraftarı önünde konuk ettiği ezeli rakibini 74-68 yenen siyah-beyazlılar çıkışını sürdürdü. Başlangıç düdüğünden itibaren büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son dakikalarında sarı- kırmızılılara üstünlük sağlayan Kara Kartal, haftayı galibiyetle kapattı.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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