A Spor’da dev karşılaşma
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Türk Telekom karşılaşması A Spor'da ekranlara gelecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.15'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon taraftarı önünde oynadığı 9 lig maçında da rakiplerine şans tanımadı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Türk Telekom karşılaşması A Spor'da ekranlara gelecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.15'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon taraftarı önünde oynadığı 9 lig maçında da rakiplerine şans tanımadı.
- 2.2.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
A Spor’da dev karşılaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.