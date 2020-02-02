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02 Şubat 2020, Pazar
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A Spor’da dev karşılaşma

A Spor’da dev karşılaşma

'nin 18. haftasında oynanan Beko-Türk Telekom karşılaşması A Spor'da ekranlara gelecek. 'nda oynanacak maç saat 15.15'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon taraftarı önünde oynadığı 9 lig maçında da rakiplerine şans tanımadı.

'nin 18. haftasında oynanan Beko-Türk Telekom karşılaşması A Spor'da ekranlara gelecek. 'nda oynanacak maç saat 15.15'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon taraftarı önünde oynadığı 9 lig maçında da rakiplerine şans tanımadı.

  1. 2.2.2020
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