O artık bizden
Son iki sezondur sergilediği performansla Avrupa'nın en iyileri arasına giren Shane Larkin, A Milli Takım formasını giyecek. Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusunun Türk vatandaşlığı alması konusunda işlemlerin başlatıldığı açıkladı.
Son iki sezondur sergilediği performansla Avrupa'nın en iyileri arasına giren Shane Larkin, A Milli Takım formasını giyecek. Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusunun Türk vatandaşlığı alması konusunda işlemlerin başlatıldığı açıkladı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Larkin'in ay-yıldızlı formayı giyeceği belirtildi.
'ONUR DUYUYORUM'
Federasyonun açıklamasının ardından Larkin, şu sözleri sarfetti: "Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmanın onurunu duyuyorum. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, tüm enerjimi ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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