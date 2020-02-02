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02 Şubat 2020, Pazar
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O artık bizden

O artık bizden

Son iki sezondur sergilediği performansla Avrupa'nın en iyileri arasına giren Shane Larkin, A formasını giyecek. Federasyonu, 'in yıldız basketbolcusunun Türk vatandaşlığı alması konusunda işlemlerin başlatıldığı açıkladı.

Son iki sezondur sergilediği performansla Avrupa'nın en iyileri arasına giren Shane Larkin, A formasını giyecek. Federasyonu, 'in yıldız basketbolcusunun Türk vatandaşlığı alması konusunda işlemlerin başlatıldığı açıkladı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Larkin'in ay-yıldızlı formayı giyeceği belirtildi.

'ONUR DUYUYORUM'
Federasyonun açıklamasının ardından Larkin, şu sözleri sarfetti: "Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmanın onurunu duyuyorum. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, tüm enerjimi ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum.

  1. 2.2.2020
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