O artık bizden

Son iki sezondur sergilediği performansla Avrupa'nın en iyileri arasına giren Shane Larkin, A Milli Takım formasını giyecek. Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusunun Türk vatandaşlığı alması konusunda işlemlerin başlatıldığı açıkladı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Larkin'in ay-yıldızlı formayı giyeceği belirtildi.



'ONUR DUYUYORUM'

Federasyonun açıklamasının ardından Larkin, şu sözleri sarfetti: "Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmanın onurunu duyuyorum. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, tüm enerjimi ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum.