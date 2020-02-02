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02 Şubat 2020, Pazar
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Gray Fenerbahçe’de!

Gray Fenerbahçe’de!

Ligde ve Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe , dün önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, 'li oyuncu Gray'i kadrosuna kattı. Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu kurucuyla sezon sonuna kadar anlaştı.

Ligde ve Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe , dün önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, 'li oyuncu Gray'i kadrosuna kattı. Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu kurucuyla sezon sonuna kadar anlaştı.

  1. 2.2.2020
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