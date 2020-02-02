Gray Fenerbahçe’de!
Ligde ve Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, dün önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, ABD'li oyuncu Chelsea Gray'i kadrosuna kattı. Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu kurucuyla sezon sonuna kadar anlaştı.
Ligde ve Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, dün önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, ABD'li oyuncu Chelsea Gray'i kadrosuna kattı. Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu kurucuyla sezon sonuna kadar anlaştı.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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