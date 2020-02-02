Gray Fenerbahçe’de!

Ligde ve Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, dün önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, ABD'li oyuncu Chelsea Gray'i kadrosuna kattı. Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu kurucuyla sezon sonuna kadar anlaştı.