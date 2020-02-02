MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 91-67 Türk Telekom MAÇ ÖZETİ
Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe BEKO, evinde Türk Telekom'u ağırladı. İlk yarısı 54-30 üstünlükle tamamlayan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 91-67'lik galibiyetle ayrıldı. Bu zaferle sarı-lacivertliler ligdeki galibiyet sayısını 14'e çıkardı.
Derrick Williams'ın sarı-lacivertli formayla en iyi performansını sergilediği maçta sarı-lacivertliler, Türk Telekom'u 24 sayı farkla 91-67 ile mağlup etmeyi başardı.
İçerideki yenilgisizliğini sürdüren Fenerbahçe, içeride 10-0 toplamda 14-4 olurken Telekom ise dışarıda 3-7 toplamda 8-10'a geriledi. Gelecek hafta sarı-lacivertliler, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olurken Türk Telekom ise TOFAŞ'ı ağırlayacak.
1. PERİYOT: 21-14
2. PERİYOT: 54-30
3. PERİYOT: 76-54
MAÇ SONUCU: 91-67
- 02.02.2020
- Güncelleme: 02.02.2020 17:16
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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