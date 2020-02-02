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02 Şubat 2020, Pazar
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MAÇ | Beko 91-67

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 91-67 Türk Telekom MAÇ ÖZETİ

Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında BEKO, evinde 'u ağırladı. İlk yarısı 54-30 üstünlükle tamamlayan Beko, mücadeleden 91-67'lik galibiyetle ayrıldı. Bu zaferle sarı-lacivertliler ligdeki galibiyet sayısını 14'e çıkardı.

Derrick Williams'ın sarı-lacivertli formayla en iyi performansını sergilediği maçta sarı-lacivertliler, 'u 24 sayı farkla 91-67 ile mağlup etmeyi başardı.

İçerideki yenilgisizliğini sürdüren , içeride 10-0 toplamda 14-4 olurken Telekom ise dışarıda 3-7 toplamda 8-10'a geriledi. Gelecek hafta sarı-lacivertliler, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olurken Türk Telekom ise TOFAŞ'ı ağırlayacak.

1. PERİYOT: 21-14
2. PERİYOT: 54-30
3. PERİYOT: 76-54

MAÇ SONUCU: 91-67

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 17:16
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