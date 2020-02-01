Fenerbahçe'ye ABD'li oyun kurucu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Eurolig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Öznur Kablo, kadrosunu ABD'li oyun kurucu Chelsea Gray'le güçlendirdi. Sarı-lacivertliler 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu an ABD Milli Takımı ile kampta olan Chelsea Gray, 20 Şubat 2020 tarihinde takımımıza katılacak ve takımımızın bu sezonun kalanında yarışacağı tüm turnuvalarda kadromuzdaki yerini alacaktır."

Chelsea Gray, Türkiye'de daha önce Kayseri Basketbol, BOTAŞ ve Çukurova formalarını giymişti.