Fenerbahçe'ye ABD'li oyun kurucu
Bu sezon hem Eurolig'de hem de Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Öznur Kablo, 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Chelsea Gray'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Gray, sarı-lacivertlilerin 6. yabancı oyuncusu oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Eurolig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Öznur Kablo, kadrosunu ABD'li oyun kurucu Chelsea Gray'le güçlendirdi. Sarı-lacivertliler 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şu an ABD Milli Takımı ile kampta olan Chelsea Gray, 20 Şubat 2020 tarihinde takımımıza katılacak ve takımımızın bu sezonun kalanında yarışacağı tüm turnuvalarda kadromuzdaki yerini alacaktır."
Chelsea Gray, Türkiye'de daha önce Kayseri Basketbol, BOTAŞ ve Çukurova formalarını giymişti.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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