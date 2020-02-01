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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye ABD'li oyun kurucu

Fenerbahçe'ye ABD'li oyun kurucu

Bu sezon hem Eurolig'de hem de 'nde şampiyonluğu hedefleyen , 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Gray, sarı-lacivertlilerin 6. yabancı oyuncusu oldu.

'nde ve Eurolig'de liderlik koltuğunda oturan , kadrosunu ABD'li oyun kurucu 'le güçlendirdi. Sarı-lacivertliler 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu an ABD Milli Takımı ile kampta olan Chelsea Gray, 20 Şubat 2020 tarihinde takımımıza katılacak ve takımımızın bu sezonun kalanında yarışacağı tüm turnuvalarda kadromuzdaki yerini alacaktır."

Chelsea Gray, Türkiye'de daha önce Kayseri Basketbol, BOTAŞ ve Çukurova formalarını giymişti.

  1. 01.02.2020
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