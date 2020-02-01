Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng'in kendi ağzından bilinmeyen yönleri
Ara transferin durgun takımlarından olan Beşiktaş, bombayı son gün patlattı. Siyah-beyazlı takım, İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i 1.5 yıllığına renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun geçtiğimiz yıl eylül ayında verdiği röportaj ise bir anda gündem oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Ocak ayı transfer döneminde mali nedenlerden dolayı hareketli bir dönem geçirmeyen Beşiktaş, büyük bir sürprize imza atarak son gün kadrosuna önemli bir oyuncuyu kattı.
Siyah-beyazlı takım, kariyerinde Milan, Schalke ve Barcelona gibi dikkat çekici takımlar bulunan Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'le 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaştı. 33 yaşındaki deneyimli futbolcunun ilginç kişiliği dikkat çekiyor. Abisi Jerome Boateng'in aksine Almanya yerine Gana Milli Takımı'nda oynamayı tercih eden yıldız isim, geçtiğimiz yıl La Repubblica'ya verdiği röportajda Premier Lig'de Tottenham forması giydiği dönem ve saha dışı hayatına dair ilginç anekdotlar paylaşmıştı.
İşte Boateng'in o açıklamaları;
Geriye bakıp diyorum ki futbolu bir iş olarak görmedim. Ben bir aptaldım. Yeteneğim vardı ancak antrenmanlarda iyi çalışmadım. İdman sahasında 1 saat dururdum. En son gelen ve ilk çıkan hep ben olurdum. Arkadaşlarımla eğlenmeyi severdim. Param vardı ve bir kral gibi yaşıyordum. Fitnes'a hiç gitmezdim. Bu da sizin gelecekteki kariyerinizi şekillendiriyor.
Tottenham'da oynarken bir gün içerisinde Lamborghini, Hummer ve Cadillac marka lüks araç satın almıştım. Gençlere bir tavsiyem var; para mutluluğu satın alamaz.
Oynayamadım, ailevi problemlerim vardı. Takımın dışında kalmıştım. O yüzden mutluluğu bu tarz şeylerde arıyordum. Ancak bir otomobil sizi en fazla bir hafta mutlu edebilir. Daha sonra alkolü bıraktım, partilere katılmayı bıraktım. Normal bir insan gibi yaşamaya başladım. Zor oldu ama başardım.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 11:15
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng'in kendi ağzından bilinmeyen yönleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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