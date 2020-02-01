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01 Şubat 2020, Cumartesi
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'ın yeni transferi Boateng'in kendi ağzından bilinmeyen yönleri

Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng'in kendi ağzından bilinmeyen yönleri

Ara transferin durgun takımlarından olan , bombayı son gün patlattı. Siyah-beyazlı takım, İtalyan ekibi 'da forma giyen Ganalı futbolcu 'i 1.5 yıllığına renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun geçtiğimiz yıl eylül ayında verdiği röportaj ise bir anda gündem oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ocak ayı döneminde mali nedenlerden dolayı hareketli bir dönem geçirmeyen , büyük bir sürprize imza atarak son gün kadrosuna önemli bir oyuncuyu kattı.

Siyah-beyazlı takım, kariyerinde Milan, ve gibi dikkat çekici takımlar bulunan Ganalı futbolcu 'le 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaştı. 33 yaşındaki deneyimli futbolcunun ilginç kişiliği dikkat çekiyor. Abisi Jerome Boateng'in aksine Almanya yerine Gana Milli Takımı'nda oynamayı tercih eden yıldız isim, geçtiğimiz yıl La Repubblica'ya verdiği röportajda 'de Tottenham forması giydiği dönem ve saha dışı hayatına dair ilginç anekdotlar paylaşmıştı.

İşte Boateng'in o açıklamaları;

Geriye bakıp diyorum ki futbolu bir iş olarak görmedim. Ben bir aptaldım. Yeteneğim vardı ancak antrenmanlarda iyi çalışmadım. İdman sahasında 1 saat dururdum. En son gelen ve ilk çıkan hep ben olurdum. Arkadaşlarımla eğlenmeyi severdim. Param vardı ve bir kral gibi yaşıyordum. Fitnes'a hiç gitmezdim. Bu da sizin gelecekteki kariyerinizi şekillendiriyor.

Tottenham'da oynarken bir gün içerisinde Lamborghini, Hummer ve Cadillac marka lüks araç satın almıştım. Gençlere bir tavsiyem var; para mutluluğu satın alamaz.

Oynayamadım, ailevi problemlerim vardı. Takımın dışında kalmıştım. O yüzden mutluluğu bu tarz şeylerde arıyordum. Ancak bir otomobil sizi en fazla bir hafta mutlu edebilir. Daha sonra alkolü bıraktım, partilere katılmayı bıraktım. Normal bir insan gibi yaşamaya başladım. Zor oldu ama başardım.

Kevin Prince Boateng Beşiktaş'ta

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 11:15
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