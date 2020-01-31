Kevin Prince Boateng Beşiktaş'ta
Beşiktaş, dev transfer operasyonunun sonuna geldi... Siyah beyazlılar, dünyaca ünlü Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng ile anlaşmaya vardı Siyah beyazlılar, Kevin Prince Boateng'i 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil edecek.
A Spor muhabiri Hakan Gündoğar ve A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, canlı yayına bağlanarak transfere dair tüm detayları aktardı.
Gana'lı futbolcu, 31 Aralık Cuma günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek. Oyuncu ile sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzalanacak.
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