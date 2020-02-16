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16 Şubat 2020, Pazar
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2.9 milyar lira

Borç 2.9 milyar lira

'ın borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğu açıklandı.

'ın borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2020 yılı ilk olağan divan kurulu toplantısında denetim kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi. Beşiktaş'a yeni yönetimden 67 milyon 282 bin TL! Bu arada Beşiktaş'ta açıklanan denetim kurulu raporuna göre Çebi yönetimi, göreve geldikten sonra kulübe 67 milyon 282 bin 868 TL para verdi. Bu miktarın 66 milyon 966 bin 315 TL'sini Başkan verirken, diğer yöneticiler ise toplamda 316 bin 553 Lira aktardı.
  1. 16.2.2020
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