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20 Şubat 2020, Perşembe
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Derbi ’un

Derbi Fırat Aydınus’un

Cumartesi günü oynanacak - Trabzonspor derbisini yönetecek. Maçın VAR hakemi ise olacak.

Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan -Trabzonspor müsabakasını hakem yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek, dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Fırat Aydınus kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 35 lig maçını yönetti. Bu karşılaşmalarda siyah beyazlılar 14 galibiyet, 12 mağlubiyet, 9 beraberlik aldı. Beşiktaş, Fırat Aydınus'un yönettiği lig maçlarında 78 sarı kart 5 kırmızı kart gördü. Aydınus, bu sezon Beşiktaş'ın 2 maçında düdük çaldı. Ligin 12. haftasında oynanan mücadelesini ve ilk yarının son maçı olan G.Birliği karşılaşmalarını Aydınus yönetti. Bu maçların her ikisini de Beşiktaş kazandı. Beşiktaş'ın kendi sahasında G.Birliği ile oynadığı ve 4-1 mağlup ettiği karşılaşmad Fırat Aydınus rakip takıma 2 kırmızı göstermiş, Beşiktaş taraftarı, Aydınus'a "Eyyam yapsana, Fırat Aydınus eyyam yapsana" şeklinde tezahüratlarda bulunmuştu.
  1. 20.2.2020
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