Tekerlekli basketbola sponsor
Beşiktaş Tekerlekli Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru HDI Sigorta oldu.
Beşiktaş Tekerlekli Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru HDI Sigorta oldu. HDI Sigorta gelecek sezon boyunca ana sponsor olacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ligde olduğu gibi Avrupa'da da başarı hedefliyoruz. HDI Sigorta ile birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Destek verdikleri için teşekkürler. Hayırlı olsun" diye konuştu.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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