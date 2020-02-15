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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Tekerlekli basketbola sponsor

'nın yeni isim sponsoru oldu.

Beşiktaş Tekerlekli Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru oldu. HDI Sigorta gelecek sezon boyunca ana sponsor olacak. Beşiktaş Başkanı , "Ligde olduğu gibi Avrupa'da da başarı hedefliyoruz. HDI Sigorta ile birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Destek verdikleri için teşekkürler. Hayırlı olsun" diye konuştu.

  1. 15.2.2020
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