Tekerlekli basketbola sponsor

Beşiktaş Tekerlekli Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru HDI Sigorta oldu. HDI Sigorta gelecek sezon boyunca ana sponsor olacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ligde olduğu gibi Avrupa'da da başarı hedefliyoruz. HDI Sigorta ile birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Destek verdikleri için teşekkürler. Hayırlı olsun" diye konuştu.