Rebocho’da revize vakti
Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rebocho'nun durumu belirsizliğini koruyor. Yönetici Emre Kocadağ, konuyla ilgili, "Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz hala. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Kulübünün de oynamayarak değer kaybetmesini istemez diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rebocho'nun durumu belirsizliğini koruyor. Yönetici Emre Kocadağ, konuyla ilgili, "Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz hala. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Kulübünün de oynamayarak değer kaybetmesini istemez diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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