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11 Şubat 2020, Salı
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’da revize vakti

Rebocho’da revize vakti

kiralık olarak forma giyen 'nun durumu belirsizliğini koruyor. , konuyla ilgili, " opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz hala. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Kulübünün de oynamayarak değer kaybetmesini istemez diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

kiralık olarak forma giyen 'nun durumu belirsizliğini koruyor. , konuyla ilgili, " opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz hala. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Kulübünün de oynamayarak değer kaybetmesini istemez diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 11.2.2020
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