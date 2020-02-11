Rebocho’da revize vakti

Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rebocho'nun durumu belirsizliğini koruyor. Yönetici Emre Kocadağ, konuyla ilgili, "Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz hala. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Kulübünün de oynamayarak değer kaybetmesini istemez diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.