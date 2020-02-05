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05 Şubat 2020, Çarşamba
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G.Antep maçı biletleri satışta

G.Antep maçı biletleri satışta

'ın cumartesi günü 'ta oynayacağı Gazianep FK maçı biletleri satışa çıktı.

'ın cumartesi günü 'ta oynayacağı Gazianep FK maçı biletleri satışa çıktı. 'ın iç sahadaki ilk maçı olması nedeniye taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. passo. com.tr , N'Kolay Satış Noktaları, Vodafone Park Bilet Gişesi'nden alınabilen biletlerin fiyatı 100 ile 875 TL arasında.
  1. 5.2.2020
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