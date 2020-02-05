G.Antep maçı biletleri satışta
Beşiktaş'ın cumartesi günü Vodafone Park'ta oynayacağı Gazianep FK maçı biletleri satışa çıktı.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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