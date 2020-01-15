Atiba’ya teklif yağıyor
Bir süre önce Kanada futbol tarihinin en büyük futbolcusu seçilen Atiba Hutchinson'a 36 yaşında olmasına rağmen teklif geldiği ortaya çıktı.
Bir süre önce Kanada futbol tarihinin en büyük futbolcusu seçilen Atiba Hutchinson'a 36 yaşında olmasına rağmen teklif geldiği ortaya çıktı. Kanada'nın MLS ekiplerinden gelen teklifler karşılığında tecrübeli yıldız Atiba'nın siyah-beyazlı yöneticilere, "Ben futbolu bıraktıktan sonra da burada kalmak istiyorum, ancak gelecek sezonda da saha içinde olmak istiyorum. Transfer kararımı siz verin" dedi. Atiba'yı bırakmak istemeyen Beşiktaş yönetimi ise, Kanadalı oyuncuya bir yıl daha sözleşme teklifinde bulunarak yeni sezonda da takımda tutma kararı aldı.
- 15.1.2020
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