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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Atiba’ya teklif yağıyor

Atiba’ya teklif yağıyor

Bir süre önce tarihinin en büyük futbolcusu seçilen 'a 36 yaşında olmasına rağmen teklif geldiği ortaya çıktı.

Bir süre önce tarihinin en büyük futbolcusu seçilen 'a 36 yaşında olmasına rağmen teklif geldiği ortaya çıktı. Kanada'nın MLS ekiplerinden gelen teklifler karşılığında tecrübeli yıldız Atiba'nın siyah-beyazlı yöneticilere, "Ben futbolu bıraktıktan sonra da burada kalmak istiyorum, ancak gelecek sezonda da saha içinde olmak istiyorum. kararımı siz verin" dedi. Atiba'yı bırakmak istemeyen yönetimi ise, Kanadalı oyuncuya bir yıl daha sözleşme teklifinde bulunarak yeni sezonda da takımda tutma kararı aldı.

  1. 15.1.2020
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