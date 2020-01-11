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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Var müracaatı

Var müracaatı

, son olarak derbisi sonrası VAR sistemiyle ilgili 'ye yaptıkları itirazla ilgili de "Biz de herkes gibi biliyoruz ki futbolla ilgili konuların muhakeme edileceği yer " dedi.

Ahmet Nur Çebi, son olarak derbisi sonrası VAR sistemiyle ilgili 'ye yaptıkları itirazla ilgili de "Biz de herkes gibi biliyoruz ki futbolla ilgili konuların muhakeme edileceği yer . Biz bunları çok iyi biliyoruz ancak tahkime gidebilmemiz için tahkim 'önce müracaatınızı federasyon yönetim kuruluna yapacaksınız, oradan aldığınız cevaptan sonra bize müracaat edeceksiniz' diyor, biz o yolu aşamıyoruz. TFF'nin yapılan müracaata cevap vermesini beklemek durumundayız. Tahkim hakkımızın elimizden alınmaması gerekiyor."

  1. 11.1.2020
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