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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Atiba: 1 yıl daha sahadayım

Atiba: 1 yıl daha sahadayım

’ın istikrar abidesi Atiba: Kendimi hala çok iyi hissediyorum. En az bir sene daha oynarım.

'ın dinamosu NTVspor'a konuştu. bir sezon daha oynayacak gücü kendinde bulduğunu belirten 36 yaşındaki futbolcu, "Kariyerime başlarken belirlediğim yaş 35'ti. Ama hala kendimi oldukça iyi hissediyorum. Bulunduğum noktadan çok mutluyum. En azından 1 sene daha oynamak istiyorum. Bunu engelleyecek bir sakatlık olmadıkça devam etmek istiyorum" dedi. "Kariyerimin daha erken dönemlerinde iki ceza sahasına daha rahat gidip gelebiliyordum ama şu anda o koşu mesafesini katetmek çok kolay olmuyor" ifadesini kullanan Kanadalı, "Bu sezon teknik ekibin oyun şekli benim oyunumu da değiştirdi. Hücuma daha kolay çıkmaya başladım bundan keyif alıyorum. Elneny çok akıllı ve deneyimli. Ben hücuma çıktığımda benim arkamı kollayacağını, alanları kapatacağını biliyorum. Böyle olunca benim atağa çıkma isteğimde ister istemez yükseliyor" şeklinde devam etti. Atiba taraftarların heykelini dikme girişimi ile ilgili "Çok onur verici. Hayata geçmese de düşünülmesi bile çok onur verici bir şey" diye konuştu.

  1. 8.1.2020
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