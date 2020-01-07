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07 Ocak 2020, Salı
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Sürpriz golcü Teodorczyk!

Sürpriz golcü Teodorczyk!

'ta golcü adayları listesine bir aday daha eklendi. ve Kocadağ'ın 'da görüşeceği isimle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

'ta golcü adayları listesine bir aday daha eklendi. ve Kocadağ'ın 'da görüşeceği isimle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Udinese'de beklentileri karşılayamayan Lukasz Teodorczyk... Pedro ve Simone Zaza'dan henüz beklediği cevabı alamayan Beşiktaş'ın Polonyalı oyuncu için menajeri ve kulübüyle bir ön görüşme yapacağı bildirildi. ve Anderlecht'te forma giyerken Teodorczyk pek çok kez Türk takımlarının gündemine gelmişti.
  1. 7.1.2020
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