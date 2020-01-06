N'Koudou: Şampiyon biziz

Kartal'ın kanat oyuncularından Kevin N'Koudou, beIN Sports'a röportaj verdi. Fransız futbolcu sezon sonundaki hedeflerine değinerek "Bence şampiyonluk şansımız çok yüksek. Yeterli kaliteye sahibiz. Doğrudan rakibimiz olan takımları yenmemiz ve onlara üstünlük sağlamamız gerekiyor. 7 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil" açıklamasını yaptı. Türkiye'ye müslüman olduğu için geldiğini açıklayan 24 yaşındaki oyuncu, Burak Yılmaz ile ilgili de konuştu: "Burak Yılmaz keşke daha genç olsaydı. Kale önünde olağanüstü özelliklere sahip. Ben Tottenham'da oynarken onu izleyip gerçekten etkilenmiştim. Genç olsa Avrupa'nın en üst düzeylerinde oynayabilecek bir golcü. Kendisini abim olarak görüyorum."

'BAŞKAN DEĞER VERİYOR'

N'Koudou, başkan Ahmet Nur Çebi'nin kendilerine çok iyi davrandığını da bildirdi. Fransız futbol "Başkan, oyuncularla çok sıcak bir ilişki içerisinde. Bize değer verdiğini hissettiriyor. Maçlardan önce bizimle sohbet ederken beklentilerini aktarıyor bizde elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Q7'NİN GİTMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜM

N'Koudou, sezon başında takımdan ayrılan Quaresma'nın gitmesine üzüldüğünü de sözlerine ekledi ve "Kısa bir süre idman yaptık. Kalsa çok faydalı olabilirdi. Ondan çok şey öğrenebilirdim. Ama gitmesi gerekiyordu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler" dedi. N'Koudou, takımda en iyi anlaştığı ismin Diaby olduğunu da belirterek, "O ve ailesi beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar" ifadesini kullandı.