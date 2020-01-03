‘EURO 2020’ye burada gidemem’

Yunus Mallı için Wolfsburg ile yürütülen pazarlıklarda orta saha oyuncusu kulübüne 2020 resti çekti. Yunus'un Alman yetkililere "EURO 2020'de oynamak istiyorum. Burada kalırsam takıma seçilemem. En azından 6 aylığına gideyim. Milli takıma girersem döndüğüm zaman benden daha çok para kazanabilirsiniz" dediği belirtildi. 27 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş'a gelmek istemesi Kartal'ın en büyük kozu.