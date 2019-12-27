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27 Aralık 2019, Cuma
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’a kanca

Tyler Boyd’a kanca

’ta bekleneni veremeyen ’u, Denizlispor’un yakın takibe aldığı öğrenildi. Her iki kanatta ve aynı zamanda forvette de görev yapabilen 24 yaşındaki ’li futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği ifade edildi. bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

'ta bekleneni veremeyen 'u, Denizlispor'un yakın takibe aldığı öğrenildi. Her iki kanatta ve aynı zamanda forvette de görev yapabilen 24 yaşındaki 'li futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği ifade edildi. bu transfere sıcak baktığı belirtildi.
  1. 27.12.2019
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