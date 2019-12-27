Kartal çıkış peşinde
G.Birliği’ni ağırlayacak Kartal, yılın son maçını kazanıp hem araya moralli girmek hem de Malatya ve Fener yenilgilerini unutturmak istiyor.
Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. 2019 yılının son maçında G.Birliği'ni ağırlayacak olan Beşiktaş, taraftarı önündeki mücadeleden 3 puanla ayrılarak yeni yıla moralli girmek istiyor. Geride kalan 2 lig maçında önce sahasında Malatya'ya 2-0 ardından da deplasmanda F.Bahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Ankara temsilcisi karşısında kötü seriyi de sonlandırmak istiyor.
BURAK SAKAT, LENS CEZALI
Beşiktaş'ın son maçlardaki suskun ismi Burak, sakatlığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, F.Bahçe derbisinde sakatlanmıştı. Siyah- beyazlı ekipte ayrıca Douglas ile Dorukhan, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Öte yandan Lens de cezası nedeniyle G.Birliği karşılaşmasında yok. Başkent ekibinde de en önemli gol ayağı olan Rumen forvet Stancu ile Berat ve Balanode da cezalı olan diğer isimler.
Beşiktaş, son 5 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Kasımpaşa ve Malatyaspor'dan ikişer, F.Bahçe'den 3 gol yiyen Kartal; Wolverhampton'dan 4, Anagold 24Erzincanspor'dan da 2 gol yedi.
Beşiktaş ile G.Birliği, Süper Lig'de 91. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Kartal'ın 51 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 143 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi.
4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Necip Uysal, Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, G.Birliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci yarının ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak. Bu arada sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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