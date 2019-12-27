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27 Aralık 2019, Cuma
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çıkış peşinde

Kartal çıkış peşinde

G.Birliği’ni ağırlayacak , yılın son maçını kazanıp hem araya moralli girmek hem de ve Fener yenilgilerini unutturmak istiyor.

Beşiktaş, 'de ilk yarının son haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek. 2019 yılının son maçında G.Birliği'ni ağırlayacak olan Beşiktaş, taraftarı önündeki mücadeleden 3 puanla ayrılarak yeni yıla moralli girmek istiyor. Geride kalan 2 lig maçında önce sahasında 'ya 2-0 ardından da deplasmanda F.Bahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Ankara temsilcisi karşısında kötü seriyi de sonlandırmak istiyor.

BURAK SAKAT, LENS CEZALI

Beşiktaş'ın son maçlardaki suskun ismi Burak, sakatlığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, F.Bahçe derbisinde sakatlanmıştı. Siyah- beyazlı ekipte ayrıca Douglas ile Dorukhan, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Öte yandan Lens de cezası nedeniyle G.Birliği karşılaşmasında yok. Başkent ekibinde de en önemli gol ayağı olan Rumen forvet Stancu ile Berat ve Balanode da cezalı olan diğer isimler.

Beşiktaş, son 5 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Kasımpaşa ve Malatyaspor'dan ikişer, F.Bahçe'den 3 gol yiyen ; Wolverhampton'dan 4, Anagold 24Erzincanspor'dan da 2 gol yedi.

Beşiktaş ile G.Birliği, Süper Lig'de 91. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Kartal'ın 51 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 143 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta , Necip Uysal, Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, G.Birliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci yarının ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak. Bu arada sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

  1. 27.12.2019
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