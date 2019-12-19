Beşiktaş forması ağırdır!

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, 24 Erzincan karşılaşması sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, takım oyuncularına tepki gösterdi. Avcı, "Beşiktaş forması ağır bir formadır. Oyunun her anını halı sahada da oynasan, minyatür kalede de oynasan futbolun gerçeklerini oynamak ve kaybetmek istemezsin. Bugün itibarı ile biz bu performanstan memnun değiliz. Hem bireysel hem de oyuncu performansından. Tur atlamış olabiliriz. Bu beni tatmin etmez. Rakibimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.