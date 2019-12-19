Beşiktaş forması ağırdır!
Avcı, “Beşiktaş forması ağır bir formadır. Tur atladık fakat hem bireysel hem de oyuncu performansından memnun değilim” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, 24 Erzincan karşılaşması sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, takım oyuncularına tepki gösterdi. Avcı, "Beşiktaş forması ağır bir formadır. Oyunun her anını halı sahada da oynasan, minyatür kalede de oynasan futbolun gerçeklerini oynamak ve kaybetmek istemezsin. Bugün itibarı ile biz bu performanstan memnun değiliz. Hem bireysel hem de oyuncu performansından. Tur atlamış olabiliriz. Bu beni tatmin etmez. Rakibimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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