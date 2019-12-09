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09 Aralık 2019, Pazartesi
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6 patlar

6 patlar Beşiktaş

Caner ve Umut’un (2) golleriyle 3 puana uçan , ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti. Göklere kanat açtı; zirveye bir adım daha yaklaştı.

'ın zirve yürüyüşü hız kesmeden devam ediyor. 'ya konuk olan siyahbeyazlı takım, 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Hafez'in 15. dakikada atılması sonrası ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Mücadeleden kopmayan Kasımpaşa, Kartal'ın eski golcüsü 'le 1-0 öne geçerken, 39'da Caner durumu eşitledi. 56'da bu kez Koita'yı durduramayan Beşiktaş'ta 71'de bu kez Umut Nayir sahneye çıktı: 2-2.

SON 8 MAÇINI DA KAZANDI
Teknik patron , beraberlik sonrası tüm kozlarını oynayıp Güven ve Lens'i de sahaya sürdü. Kasımpaşa kalesini ablukaya alan Beşiktaş, 90+5'te yine Umut'un golüyle 3 puanı kaptı... Bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükselten siyah- beyazlılar, lider Sivas'ın (30) ensesine yapıştı. Beşiktaş, ligde üst üste 6. galibiyetini elde ederken, ve Avrupa Ligi maçları da dahil edilince art arda 8'inci zaferine ulaştı; göklere çıktı.

Kaptan Atiba son dakikada gelen galibiyeti değerlendirdi. Kanadalı futbolcu, "Kırılgan bir görüntü sergiledik. Oyunun son bölümünde sihirli bir an oldu. Lens topu getirdi ve Umut golü attı. Bazen iyi oynamazsınız ama sonucu alırsınız. Bunu analiz edeceğiz ve ders çıkaracağız" dedi.

  1. 9.12.2019
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