6 patlar Beşiktaş
Caner ve Umut’un (2) golleriyle 3 puana uçan Kara Kartal, ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti. Göklere kanat açtı; zirveye bir adım daha yaklaştı.
Beşiktaş'ın zirve yürüyüşü hız kesmeden devam ediyor. Kasımpaşa'ya konuk olan siyahbeyazlı takım, 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Hafez'in 15. dakikada atılması sonrası ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Mücadeleden kopmayan Kasımpaşa, Kartal'ın eski golcüsü Mustafa Pektemek'le 1-0 öne geçerken, 39'da Caner durumu eşitledi. 56'da bu kez Koita'yı durduramayan Beşiktaş'ta 71'de bu kez Umut Nayir sahneye çıktı: 2-2.
SON 8 MAÇINI DA KAZANDI
Teknik patron Abdullah Avcı, beraberlik sonrası tüm kozlarını oynayıp Güven ve Lens'i de sahaya sürdü. Kasımpaşa kalesini ablukaya alan Beşiktaş, 90+5'te yine Umut'un golüyle 3 puanı kaptı... Bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükselten siyah- beyazlılar, lider Sivas'ın (30) ensesine yapıştı. Beşiktaş, ligde üst üste 6. galibiyetini elde ederken, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi maçları da dahil edilince art arda 8'inci zaferine ulaştı; göklere çıktı.
Kaptan Atiba son dakikada gelen galibiyeti değerlendirdi. Kanadalı futbolcu, "Kırılgan bir görüntü sergiledik. Oyunun son bölümünde sihirli bir an oldu. Lens topu getirdi ve Umut golü attı. Bazen iyi oynamazsınız ama sonucu alırsınız. Bunu analiz edeceğiz ve ders çıkaracağız" dedi.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
6 patlar Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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