Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Seyir zevki oldukça yüksek geçen maçı siyah-beyazlılar 90+5'inci dakikada bulduğu golle 3-2 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu karşılaşmayı değerlendirirken uzun yıllar Beşiktaş forması giymiş, şu sıralar Kasımpaşa'nın başarısı için mücadele veren Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu.
8 Aralık 2019 Pazar 21:57
Güncelleme: 08.12.2019 21:57
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçtan sonra Quaresma'dan flaş açıklamalar geldi.
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Siyah-beyazlı takımda uzun yıllar forma giymiş ve şampiyonluklar yaşamış Portekizli yıldız, yaz transfer sezonunda Kasımpaşa'yla anlaşmıştı.
Eski takımı Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de ilk defa forma giyen Quaresma duygusal anlar yaşadı.
Maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tribüne çağrılan yıldız futbolcu, tezahüratlara selamlayarak karşılık verdi.
Karşılaşma sonunda Kasımpaşa teknik direktörü Tayfur Havutçu ve RicardoQuaresma önemli açıklamalarda bulundu.