Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Seyir zevki oldukça yüksek geçen maçı siyah-beyazlılar 90+5'inci dakikada bulduğu golle 3-2 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu karşılaşmayı değerlendirirken uzun yıllar Beşiktaş forması giymiş, şu sıralar Kasımpaşa'nın başarısı için mücadele veren Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu.

8 Aralık 2019 Pazar 21:57 Güncelleme: 08.12.2019 21:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





