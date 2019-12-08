Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Seyir zevki oldukça yüksek geçen maçı siyah-beyazlılar 90+5'inci dakikada bulduğu golle 3-2 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu karşılaşmayı değerlendirirken uzun yıllar Beşiktaş forması giymiş, şu sıralar Kasımpaşa'nın başarısı için mücadele veren Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu.
8 Aralık 2019 Pazar 21:57 Güncelleme: 08.12.2019 21:57
Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçtan sonra Quaresma'dan flaş açıklamalar geldi.

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Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Siyah-beyazlı takımda uzun yıllar forma giymiş ve şampiyonluklar yaşamış Portekizli yıldız, yaz transfer sezonunda Kasımpaşa'yla anlaşmıştı.

Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Eski takımı Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de ilk defa forma giyen Quaresma duygusal anlar yaşadı.

Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tribüne çağrılan yıldız futbolcu, tezahüratlara selamlayarak karşılık verdi.

Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Karşılaşma sonunda Kasımpaşa teknik direktörü Tayfur Havutçu ve Ricardo Quaresma önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

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