Umut Nayir'in golü sonrası flaş tepki! "Boş zamanlarında..."

Son 5 maçında 5 galibiyet alan Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada rakibini, oyuna sonradan giren Umut Nayir'in golleriyle 3-2 mağlup etti. Nayir'in golleri sonrası Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük bir sevinç yaşanırken, genç golcü övgülere boğuldu. İşte sosyal medyada Umut Nayir tepkileri...

8 Aralık 2019 Pazar 21:38 Güncelleme: 08.12.2019 21:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





