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Umut Nayir'in golü sonrası flaş tepki! "Boş zamanlarında..."
Son 5 maçında 5 galibiyet alan Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada rakibini, oyuna sonradan giren Umut Nayir'in golleriyle 3-2 mağlup etti. Nayir'in golleri sonrası Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük bir sevinç yaşanırken, genç golcü övgülere boğuldu. İşte sosyal medyada Umut Nayir tepkileri...
8 Aralık 2019 Pazar 21:38
Güncelleme: 08.12.2019 21:43
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Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
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Kıran kırana geçen karşılaşmada gülen taraf siyah-beyazlı ekip oldu.
Kara Kartal, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada 10 kişi kalan rakibini 3-2 mağlup etti.
Oyuna sonradan dahil olan Umut Nayir, 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Nayir'in golü sonrası Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük bir sevinç yaşanırken, genç futbolcu övgülere boğuldu.