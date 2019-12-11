İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte bütün ekipler kadrolarını güçlendirmek için hummalı bir çalışma içine girdi. Bu sezon şampiyonluk yarışı nefesleri keserken devre arasında takımların yapacağı takviyeler şampiyonluk yolunda belirleyici olacak. Peki geçmişte devre arasında takıma katılmış ve Süper Lig'e damgasını vurmuş isimler kimler? İşte cevabı...
11 Aralık 2019 Çarşamba 19:53
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
14. haftayı geride bıraktığımız Süper Lig'de birçok takım zirve potasında çok az puan farkıyla sıralanmış durumda.
Sürpriz lider Sivasspor'un 30 puanı bulunurken Yiğidolar'ın hemen arkasında 27 puanlı Beşiktaş ikinci sırayı almış durumda.
Trabzonspor ile Başakşehir 26'şar puanla üçüncü ve dördüncü sırada kendine yer buldu.
25 puanlı Fenerbahçe beşinci sırada, 23 puanlı Galatasaray altıncı ve 22 puanlı Alanyaspor ise yedinci sırada kendine yer buldu.