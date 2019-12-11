İşte lige damga vuran devre arası transferleri! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte bütün ekipler kadrolarını güçlendirmek için hummalı bir çalışma içine girdi. Bu sezon şampiyonluk yarışı nefesleri keserken devre arasında takımların yapacağı takviyeler şampiyonluk yolunda belirleyici olacak. Peki geçmişte devre arasında takıma katılmış ve Süper Lig'e damgasını vurmuş isimler kimler? İşte cevabı...
11 Aralık 2019 Çarşamba 19:53
İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

14. haftayı geride bıraktığımız Süper Lig'de birçok takım zirve potasında çok az puan farkıyla sıralanmış durumda.

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Sürpriz lider Sivasspor'un 30 puanı bulunurken Yiğidolar'ın hemen arkasında 27 puanlı Beşiktaş ikinci sırayı almış durumda.

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Trabzonspor ile Başakşehir 26'şar puanla üçüncü ve dördüncü sırada kendine yer buldu.

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

25 puanlı Fenerbahçe beşinci sırada, 23 puanlı Galatasaray altıncı ve 22 puanlı Alanyaspor ise yedinci sırada kendine yer buldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN