Kartal'ın gönülleri
Beşiktaş'ın tecrübe abidelerinden Gökhan Gönül, alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu. Siyah-beyazlı sağ bek, önce Caner'in ardından Umut Nayir'in attığı gollerde asisti yapan isim oldu.
Dün akşama kadar bu sezon hiç gol pası veremeyen Gökhan, müthiş siftah yaptı. Bu sezon bir de golü bulunan yıldız oyuncu 13 maçta 1 gol, 2 asiste ulaştı. Mücadeleyi sarı kartla tamamlayan Gökhan, "Kazanmak için çok uğraştık ancak olmadı. Mücadelemiz iyiydi" dedi.
1 MAÇ EŞİTTİR 7 HAFTA!
Son maçlarda müthiş bir çıkış yakalayıp kalesini de kapatarak rakiplere gol şansı vermeyen Kara Kartal, seriyi korudu ama gol yememe alışkanlığını yitirdi. Kasımpaşa maçının 56'ncı dakikasında 2-1 geri düşen Beşiktaş, bundan önceki yedi haftanın toplamında iki gol yemişti.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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