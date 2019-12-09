Kartal'ın gönülleri

Dün akşama kadar bu sezon hiç gol pası veremeyen Gökhan, müthiş siftah yaptı. Bu sezon bir de golü bulunan yıldız oyuncu 13 maçta 1 gol, 2 asiste ulaştı. Mücadeleyi sarı kartla tamamlayan Gökhan, "Kazanmak için çok uğraştık ancak olmadı. Mücadelemiz iyiydi" dedi.



1 MAÇ EŞİTTİR 7 HAFTA!

Son maçlarda müthiş bir çıkış yakalayıp kalesini de kapatarak rakiplere gol şansı vermeyen Kara Kartal, seriyi korudu ama gol yememe alışkanlığını yitirdi. Kasımpaşa maçının 56'ncı dakikasında 2-1 geri düşen Beşiktaş, bundan önceki yedi haftanın toplamında iki gol yemişti.