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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Kartal'ın gönülleri

Kartal'ın gönülleri

'ın tecrübe abidelerinden , alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu. Siyah-beyazlı sağ bek, önce Caner'in ardından Umut Nayir'in attığı gollerde asisti yapan isim oldu.

Dün akşama kadar bu sezon hiç gol pası veremeyen Gökhan, müthiş siftah yaptı. Bu sezon bir de golü bulunan yıldız oyuncu 13 maçta 1 gol, 2 asiste ulaştı. Mücadeleyi sarı kartla tamamlayan Gökhan, "Kazanmak için çok uğraştık ancak olmadı. Mücadelemiz iyiydi" dedi.

1 MAÇ EŞİTTİR 7 HAFTA!
Son maçlarda müthiş bir çıkış yakalayıp kalesini de kapatarak rakiplere gol şansı vermeyen , seriyi korudu ama gol yememe alışkanlığını yitirdi. maçının 56'ncı dakikasında 2-1 geri düşen , bundan önceki yedi haftanın toplamında iki gol yemişti.

  1. 9.12.2019
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