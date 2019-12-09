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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sineması

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+5'te Umut Nayir'in attığı golle 3-2 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmadaki önemli anları ve pozisyonları siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sineması...
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:37
Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sineması

20' Elneny'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Diaby gelişine sert vurdu. Top Fatih'te kaldı.

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Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sineması

21' Sağdan haraketlenen Elneny, ortasını yaptı. İyi yükselen Burak kafayı vurdu. Fatih, gole izin vermedi.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sineması


24' Koita'nın şutu kaleci Karius'tan döndü. Topu önünde bulan Mustafa Pektemek, boş kaleye golü attı: 1-0.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sineması

39' Gökhan Gönül sağdan ortaladı. Uzak direkte topa gelişine vuran Caner Erkin, maçta eşitliği sağladı: 1-1.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sineması

43' Beşiktaş'ta kazanılan frikiğin başına Burak geçti. Yıldız futbolcunun şutu barajdan sekip kornere çıktı.

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