Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+5'te Umut Nayir'in attığı golle 3-2 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmadaki önemli anları ve pozisyonları siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sineması...
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:37
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20' Elneny'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Diaby gelişine sert vurdu. Top Fatih'te kaldı.
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21' Sağdan haraketlenenElneny, ortasını yaptı. İyi yükselen Burak kafayı vurdu. Fatih, gole izin vermedi.
24'Koita'nın şutu kaleci Karius'tan döndü. Topu önünde bulan Mustafa Pektemek, boş kaleye golü attı: 1-0.
39'Gökhan Gönül sağdan ortaladı. Uzak direkte topa gelişine vuran Caner Erkin, maçta eşitliği sağladı: 1-1.
43' Beşiktaş'ta kazanılan frikiğin başına Burak geçti. Yıldız futbolcunun şutu barajdan sekip kornere çıktı.