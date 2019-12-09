Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sineması

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+5'te Umut Nayir'in attığı golle 3-2 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmadaki önemli anları ve pozisyonları siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçının sineması...

9 Aralık 2019 Pazartesi 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





