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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı, Caner Erkin ve Umut Nayir (2) golleriyle 3-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibin golleri Mustafa Pektemek ve Koita'dan geldi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltip ikinci sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirirken çarpıcı tespitlerde bulundu.
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:34
Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Tam 5 golün atıldığı maçta Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

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Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlılar 2 kere geriye düşmesine rağmen Caner Erkin, Umut Nayir (2) ile maçı 3-2 kazandı.

Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kasımpaşa'ya 80 dakika 10 kişi oynadığı maçta Mustafa Pektemek ve Koita'nın golleri yetmedi.

Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Paşa'yı mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve Süper Lig'de lider Sivasspor'un ardından 2. sırada yer aldı.

Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Karşılaşma sonrası spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

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