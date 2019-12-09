Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı, Caner Erkin ve Umut Nayir (2) golleriyle 3-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibin golleri Mustafa Pektemek ve Koita'dan geldi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltip ikinci sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirirken çarpıcı tespitlerde bulundu.

9 Aralık 2019 Pazartesi 07:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





