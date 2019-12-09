HaberlerGaleriSpor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı, Caner Erkin ve Umut Nayir (2) golleriyle 3-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibin golleri Mustafa Pektemek ve Koita'dan geldi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltip ikinci sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirirken çarpıcı tespitlerde bulundu.
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tam 5 golün atıldığı maçta Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar 2 kere geriye düşmesine rağmen Caner Erkin, Umut Nayir (2) ile maçı 3-2 kazandı.
Kasımpaşa'ya 80 dakika 10 kişi oynadığı maçta Mustafa Pektemek ve Koita'nın golleri yetmedi.
Beşiktaş, Paşa'yı mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve Süper Lig'de lider Sivasspor'un ardından 2. sırada yer aldı.
Karşılaşma sonrası spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi.