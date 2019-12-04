Görünmeyen kahraman Atiba

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı performansıyla adeta göz kamaştırıyor. Atiba Hutchinson'ın bu sezon Süper Lig'de çektiği iki isabetli şut da gol oldu. Klasını gösteren Kanadalı yıldız Kayseri maçında attığı golün yanı sıra en fazla kilit pasveren (3), en fazla kafa topu alan (2) siyah beyazlı-oyuncu olarak dikkat çekti. Elneny sayesinde 6 değil 8 numara oynayan Atiba hiç defansif hamle yapmak zorunda kalmazken maçtan sonra da, "Beşiktaş için elimden gelen ne varsa yapmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu. Bu arada tecrübeli oyuncu Atiba, Kayserispor karşısına sadece cumartesi günü yaptığı tek idmanla çıktı.