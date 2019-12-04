Görünmeyen kahraman Atiba
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı performansıyla adeta göz kamaştırıyor. Atiba Hutchinson'ın bu sezon Süper Lig'de çektiği iki isabetli şut da gol oldu.
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı performansıyla adeta göz kamaştırıyor. Atiba Hutchinson'ın bu sezon Süper Lig'de çektiği iki isabetli şut da gol oldu. Klasını gösteren Kanadalı yıldız Kayseri maçında attığı golün yanı sıra en fazla kilit pasveren (3), en fazla kafa topu alan (2) siyah beyazlı-oyuncu olarak dikkat çekti. Elneny sayesinde 6 değil 8 numara oynayan Atiba hiç defansif hamle yapmak zorunda kalmazken maçtan sonra da, "Beşiktaş için elimden gelen ne varsa yapmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu. Bu arada tecrübeli oyuncu Atiba, Kayserispor karşısına sadece cumartesi günü yaptığı tek idmanla çıktı.
- 4.12.2019
- Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular
- Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...
- Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor
- Altay - Trabzonspor maçının 11'leri netlik kazandı
- Lille Teknik Direktörü Galtier'den flaş Yusuf Yazıcı kararı!
-
Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Görünmeyen kahraman Atiba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.