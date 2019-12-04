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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Görünmeyen kahraman Atiba

Görünmeyen kahraman Atiba

'ın Kanadalı yıldızı performansıyla adeta göz kamaştırıyor. 'ın bu sezon 'de çektiği iki isabetli şut da gol oldu.

'ın Kanadalı yıldızı performansıyla adeta göz kamaştırıyor. 'ın bu sezon 'de çektiği iki isabetli şut da gol oldu. Klasını gösteren Kanadalı yıldız maçında attığı golün yanı sıra en fazla kilit pasveren (3), en fazla kafa topu alan (2) siyah beyazlı-oyuncu olarak dikkat çekti. Elneny sayesinde 6 değil 8 numara oynayan Atiba hiç defansif hamle yapmak zorunda kalmazken maçtan sonra da, "Beşiktaş için elimden gelen ne varsa yapmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu. Bu arada tecrübeli oyuncu Atiba, karşısına sadece cumartesi günü yaptığı tek idmanla çıktı.

  1. 4.12.2019
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