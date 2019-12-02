Kupa maçı bilet satışı sürüyor
Kartal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynayacağı 24Erzincan maçı bilet satışı sürüyor.
Kartal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynayacağı 24Erzincan maçı bilet satışı sürüyor. www. passo.com. tr, N'Kolay Satış Noktaları, Vodafone Park bilet satış gişesinden alınabilen biletlerin fiyatı 45 TL ile 450 TL arasında.
- 2.12.2019
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