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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Güçlü santrfor

Güçlü santrfor

, gurbetçi genç yeteneklerin peşinde... Siyah-beyazlıların son olarak Rennes forması giyen 'yü yakın takibe aldığı, 20 yaşındaki santrforun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

, gurbetçi genç yeteneklerin peşinde... Siyah-beyazlıların son olarak Rennes forması giyen 'yü yakın takibe aldığı, 20 yaşındaki santrforun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. U21 'nda da forma giyen genç oyuncu bu sezon, Rennes'de forma şansı bulamadı. Metehan, 'nın Montfermeil şehrinde dünyaya geldi ve 2012 ile 2017 yılları arasında 'nin altyapısında oynadı. Santrfor pozisyonunda görev yapan Metehan, 2012 yılında Fransız kulübünün oyuncu yetiştirme merkezi AS Bondy'e katılmış ve Mbappe'yle takım arkadaşı olmuştu. PSG'nin U-17 takımında 2016 yılında lig şampiyonluğu yaşayan Türk futbolcu, 21 maçta 25 kez fileleri sarsarak gol kralı olmuştu.

UMUT: ZAFERiN MiMARI TARAFTAR
Genç yıldız Umut Nayir, Bratislava galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Çok rahat kazanacağımız bu maçta son dakikada da olsa değerli bir geri dönüşe imza attık. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve müthiş desteğiyle geri dönüşümüzün mimarı olan taraftarımıza sonsuz teşekkürler."

  1. 30.11.2019
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