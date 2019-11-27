Udinese'nin Dorukhan ısrarı
Diz kapağından ameliyat olan Dorukhan Toköz'le ilgili flaş bir durum ortaya çıktı.
Diz kapağından ameliyat olan Dorukhan Toköz'le ilgili flaş bir durum ortaya çıktı. Dorukhan'ı geçen sezon kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden İtalya Serie A ekibi Udinese'nin, takibini halen sürdürdüğü öğrenildi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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