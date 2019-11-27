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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Udinese'nin Dorukhan ısrarı

Udinese'nin Dorukhan ısrarı

 kapağından ameliyat olan 'le ilgili flaş bir durum ortaya çıktı.

kapağından ameliyat olan 'le ilgili flaş bir durum ortaya çıktı. Dorukhan'ı geçen sezon kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden Serie A ekibi Udinese'nin, takibini halen sürdürdüğü öğrenildi.

  1. 27.11.2019
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