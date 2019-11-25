İhtiyar delikanlı Atiba
Beşiktaş'ın 36 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Konyaspor karşısına girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanıp, 5 pas arası yapıp, 4 de top kaparak takımının en iyisi oldu.
Beşiktaş'ın 36 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Konyaspor karşısına girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanıp, 5 pas arası yapıp, 4 de top kaparak takımının en iyisi oldu. Ayrıca yüzde 92 pas isabetinde bulundu. Girdiği 2 hava topu mücadelesini de kazanan siyahbeyazlı futbol abidesi, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösterdi. Sezon sonu durumunun ne olacağı belli olmayan Kanadalı'nın kulüpte görev de alabileceği konuşuluyor.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
İhtiyar delikanlı Atiba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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