İhtiyar delikanlı Atiba

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Konyaspor karşısına girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanıp, 5 pas arası yapıp, 4 de top kaparak takımının en iyisi oldu. Ayrıca yüzde 92 pas isabetinde bulundu. Girdiği 2 hava topu mücadelesini de kazanan siyahbeyazlı futbol abidesi, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösterdi. Sezon sonu durumunun ne olacağı belli olmayan Kanadalı'nın kulüpte görev de alabileceği konuşuluyor.