Kartal yüksek uçuyor!

Beşiktaş, zorlu Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı. Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak son haftalarda müthiş bir grafik yakalayan siyah-beyazlılar, yükselişini Konya'da da sürdürdü. Kara Kartal, zorlu deplasmanda üst üste üç maçlık bir galibiyet serisini yakalayarak moralli gitmişti. Karşılaşmanın ilk dakikasında kalesinde golü gören siyahbeyazlılar, VAR'ın iptal kararı sonrası moral buldu. İlk yarı karşılıklı ataklara rağmen golsüz sona erdi.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

İkinci yarıda siyah-beyazlılar oyuna iyice ağırlığını koydu. Burak Yılmaz'ın 72'de attığı golle öne geçen Kara Kartallar, skoru korumayı başardı ve 90 dakika sonunda üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, son 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 16 puan toplayarak çıkışını sürdürdü ve 21 puana yükselerek maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Zirve yarışında iddiasını koruyan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.