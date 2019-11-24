Kartal yüksek uçuyor!
Beşiktaş, Konya deplasmanında Burak Yılmaz’ın golüyle altın değerinde üç puanı alırken; Kartal üst üste 4. galibiyetini elde etti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
Beşiktaş, zorlu Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı. Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak son haftalarda müthiş bir grafik yakalayan siyah-beyazlılar, yükselişini Konya'da da sürdürdü. Kara Kartal, zorlu deplasmanda üst üste üç maçlık bir galibiyet serisini yakalayarak moralli gitmişti. Karşılaşmanın ilk dakikasında kalesinde golü gören siyahbeyazlılar, VAR'ın iptal kararı sonrası moral buldu. İlk yarı karşılıklı ataklara rağmen golsüz sona erdi.
ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
İkinci yarıda siyah-beyazlılar oyuna iyice ağırlığını koydu. Burak Yılmaz'ın 72'de attığı golle öne geçen Kara Kartallar, skoru korumayı başardı ve 90 dakika sonunda üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, son 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 16 puan toplayarak çıkışını sürdürdü ve 21 puana yükselerek maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Zirve yarışında iddiasını koruyan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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