Gizli golcü N'Koudou - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Gizli golcü N'Koudou

Gizli golcü N'Koudou

Gizli golcü N'Koudou

Denizlispor maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren 'ın Fransız yıldızı dünkü idmanda yaptığı gol şovla Avcı’nın sahadaki gizli forveti oldu.

maçı hazırlıklarına sürdüren 'ın Fransız yıldızı N'Koudou, performansıyla dikkat çekiyor. Denizlispor karşısında 60. dakikada oyuna dahil olan ve 70. dakikada attığı şık golle kilidi açarak takımına 3 puan kazandıran yıldız futbolcu, dünkü yapılan antrenmanda da savunmacılara zor anlar yaşatırken, çektiği sert şutlarda da fileleri havalandırmayı başardı. 'nın ceza sahasına yakın oynamasını istediği yıldız oyuncu N'Koudou'dan forma giydiği maçlarda kaleyi sık sık yoklamasını istedi. Sol açıkta şans vereceği 24 yaşındaki N'Koudou'nun performansı Avcı'yı memnun ederken, sağ kanatta oldukça faydalı olan Diaby de, Avcı'nın Konyaspor karşısındaki bir diğer kozu olacak. Gol yollarında bütün yükü 'ın omuzlarına vermek istemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, kanatlarda şans vereceği oyuncuların, buldukları fırsatlarda ceza sahasına girerek gol aramasını istiyor.

  1. 19.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gizli golcü N'Koudou haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN