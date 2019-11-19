Gizli golcü N'Koudou

Konyaspor maçı hazırlıklarına sürdüren Beşiktaş'ın Fransız yıldızı N'Koudou, performansıyla dikkat çekiyor. Denizlispor karşısında 60. dakikada oyuna dahil olan ve 70. dakikada attığı şık golle kilidi açarak takımına 3 puan kazandıran yıldız futbolcu, dünkü yapılan antrenmanda da savunmacılara zor anlar yaşatırken, çektiği sert şutlarda da fileleri havalandırmayı başardı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ceza sahasına yakın oynamasını istediği yıldız oyuncu N'Koudou'dan forma giydiği maçlarda kaleyi sık sık yoklamasını istedi. Sol açıkta şans vereceği 24 yaşındaki N'Koudou'nun performansı Avcı'yı memnun ederken, sağ kanatta oldukça faydalı olan Diaby de, Avcı'nın Konyaspor karşısındaki bir diğer kozu olacak. Gol yollarında bütün yükü Burak Yılmaz'ın omuzlarına vermek istemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, kanatlarda şans vereceği oyuncuların, buldukları fırsatlarda ceza sahasına girerek gol aramasını istiyor.