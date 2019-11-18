Adem Ljajic yeniden kulübeye - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Adem Ljajic yeniden kulübeye

Adem Ljajic yeniden kulübeye

Adem Ljajic yeniden kulübeye

Teknik Direktörü , maçının ilk 11'ini şekillendirmeye başladı... Başarılı teknik adamın Adem Ljajıc'i kulübeye çekmesi bekleniyor.

'in son 5 haftasında 13 puan toplayarak ayağa kalkan 'ta, teknik direktör İttifak Holding maçının ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.

Üst üste oynanan maçlar neticesinde yorgun olduğu için teknik heyet tarafından zaman zaman dinlendirilen Adem Ljajic'in, Konyaspor deplasmanında da kulübeye çekilebileceği ortaya çıktı.

Abdullah Avcı, savunmayı , Domagoj Vida, Victor Ruiz ve 'den kurmayı planlıyor. Defans hattının önünde yetişmesi durumunda ve Mohamed Elneny'yi oynatacak olan Avcı, forvet arkasında yine Abdoulay Diaby'yi görevlendirmeyi düşünüyor.

Kevin N'Koudou'nun sakatlıktan golle dönmesi nedeniyle sol kanatta sıkıntı yaşamayacak olan Avcı'nın, sağ kanatta ile Tyler Boyd arasında kararsız kaldığı öğrenildi.

Forvette 'ı oynatacak olan Beşiktaş'ın teknik patronu rakip analizi konusunda da hazırlıklarını büyük bir titizlikle devam ediyor. Konyaspor'un bol pasa dayalı defansif oyun yapısından çekinen Abdullah Avcı, buna karşı bazı önlemler alacak.

Ljajic yeniden kulübeye

  1. 18.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adem Ljajic yeniden kulübeye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN