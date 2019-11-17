Beşiktaş Mert Hakan transferini salı günü bitiriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, ilk olarak Sivassporlu Mert Hakan ile masaya oturma kararı aldı. Büyük kulüplerin de transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilk teması Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı gerçekleştirdi.

Tecrübeli hocanın telefonla görüştüğü Mert Hakan'a, "Seni takımımda görmeyi çok istiyorum" dediği, bunun üzerine de yıldız futbolcunun konuyu Sivasspor yönetime aktardığı belirtildi.

BONSERVİS ŞARTI

Kırmızı-beyazlı yönetiminin de, 25 yaşındaki oyuncularına, "Sözleşmen sezon sonunda bitiyor. Biz seninle devam etmek istiyoruz, ancak eğer gitmek istiyorsan şimdi git ve konuş. Eğer bize de belirli bir bonservis ücreti getirebilirsen, seni ocak ayındaki ara transfer döneminde gönderebiliriz" yanıtını verdikleri belirtildi.

Bunun üzerine Beşiktaş yönetimiyle temasa geçen Mert Hakan Yandaş'ın, salı günü İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yetkililerle masaya oturması ve el sıkışması bekleniyor.

108 MAÇTA 81 GOL

2017'de Menemen Belediye'den Sivasspor'a transfer olan Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı ekipte 47 resmi maçta 16 gol attı, 1 de asist yaptı. 25 yaşındaki 10 numara, daha önce forma giydiği Bucaspor, Menemen ve Altınordu'da toplam 108 maçta 81 gol atmayı başardı.