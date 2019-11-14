Paralar nerede?

Passolig her sezon yayınladığı Ekolig raporunu açıkladı. Rapora göre Beşiktaş son 4 sezonda toplam 2 milyar 196 milyon TL gelir elde etti. Kara Kartal'ın elde ettiği gelirlerin %40'lık (885.484.865 TL) payı Ticari Gelirler (Sponsorluk,Reklam, İsim Hakkı ve Ürün Satış ve Spor Toto Hakedişleri) gelirken ikinci büyük gelir %24'lük (522.887.259 TL) kısımla Naklen Yayın Havuzu Gelirleri izledi. Üçüncü sırada bulunan %21 (468.014.368 TL) Kısım ise Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirleri olurken son sırada %15'lik (320.109.480 TL) kısım ile maç günü gelirleri izledi. Raporun internette paylaşılmasının ardından Beşiktaş'ın elde ettiği tüm gelire rağmen borcunun giderek artması yeniden gündeme oturdu. Bilindiği üzere Beşiktaş taraftarları artan borçla ilgili olarak eski yönetimi suçlayıp, sosyal medyada 'ParalarNerede' hashtag'leri açıp tepki göstermişlerdi.

SON 4 SEZONDA KASAYA GiREN PARA: 2 Milyar 196 Milyon TL

NAKLEN YAYIN HAVUZU GELİRLERİ (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GELİRLERİ DAHİL): 522.887.259 TL

TİCARİ GELİRLER (SPONSORLUK, REKLAM, İSİM HAKKI VE ÜRÜN SATIŞ, SPOR TOTO HAKEDİŞLERİ: 885.484.865 TL

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ GELİRLERİ: 468.014.368 TL

MAÇ GÜNÜ GELİRLERİ (BİLET VE KOMBİNE SATIŞ GELİRLERİ): 320.109.480 TL