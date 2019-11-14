İki takviye şart

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin futbolu yönetmeleri için yetki verdiği Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı, iki farklı rapor sundu. Birincisi ligin ikinci yarısı için, ikincisi ise gelecek sezonu da kapsayacak şekilde detaylı bir rapor oldu. İki raporun da üçer alt başlığı var. Bunlardan birincisi gelecek, ikincisi ise gidecek, üçüncüsü ise kalması gereken oyuncularla ilgili.

ARA DÖNEM ÖNEMLİ

Avcı'nın ara transfer dönemiyle ilgili verdiği raporda, ocak ayında takıma mutlaka iki takviye yapılmasını istediği ifade edildi. Tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz'a her zaman çok güvendiğini ancak tecrübeli oyuncunun sık sakatlanması nedeniyle Umut Nayir ve Güven Yalçın'ın yanına skorer bir forvet istediğini net bir şekilde söyledi. Avcı; Lens, Diaby, Boyd'un kanatta beklenen faydayı sağlayamadıkları için de genç ve süratli bir kanat oyuncusunun kadroya dahil edilmesini talep etti.

NAZIM SANGARE SÜRPRİZİ

Abdullah Avcı defansını güçlendirmek istiyor. Gökhan Gönül'e büyük saygı duyduğunu belirten Avcı'nın "Gökhan artık 35 yaşına geldi. Douglas'ın yanına da iyi ve kaliteli bir sağ bek gerekecektir" dediği; tecrübeli teknik adamın bu mevkii için aklındaki oyuncunun ise Antalyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Nazım Sangare olduğu iddia edildi.

LJAJIC&OĞUZHAN GÖRÜŞME ODASINA

Beşiktaş'ta performansları henüz beklenen seviyeye gelmeyen Adem Ljajic ve Oğuzhan'la özel görüşme yapılacak. Sırbistan Milli Takım kadrosunda çağırılan Ljajic'e çok güvendiğini belirten teknik direktör Avcı, Oğuzhan için de "Bugün, onun gibi bir ismi 10 milyon euro'dan aşağı alamazsınız" diyerek iki oyuncudan da vazgeçmeyeceğini ama en yüksek verimi almak istediğini belirtti.

YÖNETİM TAKİPTE

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Avcı'nın elini güçlendirmek için tüm gücüyle uğraşıyor. Yöneticiler tesislerde yoğun mesai harcarken,teknik ekip ve futbolcuların kafalarının yalnızca sahada olması için ellerinden geleni yapıyorlar.

ABDULLAH AVCI'NIN RAPORU

Kaleci Karius ve diğer gençlere güveniyorum.

Gökhan Gönül ve Douglas'la bu sezon biter.

Domagoj Vida ve Viktor Ruiz'le bu sezonu da bitirebilirim.

Sol bekte rahatım. Caner ve Rebocho yeter.

Elneny ve Atiba tamam, Dorukhan Toköz iyileşecek.

Ljajic iyi olacak. Onu kanatta da kullanabilirim.

Diaby'nin kanatlardan çok forvette yardımı olur.

KARTAL SAHAYA İNİYOR

Beşiktaş, bu sabah yapılacak olan antrenmanla birlikte Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Yaşadığı ağır grip nedeniyle Portekiz'e gidemeyen ve Denizlispor karşılaşmasında da tam olarak iyileşmemesine karşın kulübedeki yerini alan Abdullah Avcı, bugün Ümraniye'de sahaya inecek.